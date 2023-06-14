Росіє експортує нафту Північні Кореї

За даними ООН з грудня 2022 року по квітень 2023 року Росія поставила до Кореї 67 300 барелів нафтопродуктів, що сталося вперше з вересня 2020 року.

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Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин з нагоди дня Росії, 12 червня, закликав країну до "тіснішої стратегічної співпраці". У відповідь на це речник Державного департаменту США висловив незадоволення тим, що Північна Корея планує поставляти більше військової техніки до Москви.

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