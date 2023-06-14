Росіє експортує нафту Північні Кореї
За даними ООН з грудня 2022 року по квітень 2023 року Росія поставила до Кореї 67 300 барелів нафтопродуктів, що сталося вперше з вересня 2020 року.
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Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин з нагоди дня Росії, 12 червня, закликав країну до "тіснішої стратегічної співпраці". У відповідь на це речник Державного департаменту США висловив незадоволення тим, що Північна Корея планує поставляти більше військової техніки до Москви.
КНДР хотіла вивести на орбіту супутник-шпигун, але він впав
- Державні ЗМІ КНДР пишуть, що нова ракета супутника Chollima-1 вийшла з ладу через нестабільність двигуна та паливної системи. За їх даними "офіційні особи працюють над перевіркою "серйозних" дефектів, які спричинили несправність ракети". Пуск північнокорейської ракети викликав тривогу на Півдні та Японії.
- Національне агентство космічного розвитку Північної Кореї заявило, що здійснить ще один запуск після нових випробувань.
- Армія Південної Кореї заявила, що знайшла в морі та дістала уламки ракети. Південнокорейські військові заявили, що ракета швидко зникла з екранів радарів і розвалилася у повітрі, після чого уламки справді впали у Жовте море на захід від Корейського півострова.