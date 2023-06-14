Россия экспортирует нефть Северные Кореи
По данным ООН с декабря 2022 по апрель 2023 года Россия поставила в Корею 67 300 баррелей нефтепродуктов, что произошло впервые с сентября 2020 года.
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Северокорейский диктатор Ким Чен Ын по случаю дня России, 12 июня, призвал страну к более "тесному стратегическому сотрудничеству". В ответ на это представитель Государственного департамента США выразил недовольство тем, что Северная Корея планирует поставлять больше военной техники в Москву.
КНДР хотела вывести на орбиту спутник-шпион, но он упал
- Государственные СМИ КНДР пишут, что новая ракета спутника Chollima-1 вышла из строя из-за нестабильность двигателя и топливной системы По их данным "официальные лица работают над проверкой "серьезных" дефектов, повлекших неисправность ракеты". Пуск северокорейской ракеты вызвал тревогу на Юге и Японии.
- Национальное агентство космического развития Северной Кореи заявило, что совершит еще один запуск после новых испытаний.
- Армия Южной Кореи заявила, что нашла в море и достала обломки ракеты. Южнокорейские военные заявили, что ракета быстро исчезла с экранов радаров и развалилась в воздухе, после чего обломки действительно упали в Желтое море к западу от Корейского полуострова.