Россия экспортирует нефть Северные Кореи

По данным ООН с декабря 2022 по апрель 2023 года Россия поставила в Корею 67 300 баррелей нефтепродуктов, что произошло впервые с сентября 2020 года.

Читайте также С днем России поздравили две страны, они ее территорию и поделят, – Шейтельман

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын по случаю дня России, 12 июня, призвал страну к более "тесному стратегическому сотрудничеству". В ответ на это представитель Государственного департамента США выразил недовольство тем, что Северная Корея планирует поставлять больше военной техники в Москву.

КНДР хотела вывести на орбиту спутник-шпион, но он упал