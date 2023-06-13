Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, символичным является расположение России между этими двумя странами.
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"У россиян есть выбор: стать как Беларусь или как Северная Корея. Это, пожалуй, справедливо, что Россия находится географически между ними. Она же и политически, и социально находится между этими странами", – сказал Шейтельман.
Какое будущее может ждать Россию: смотрите видео
В будущем Беларусь и Северная Корея могут разделить между собой территорию России. Одни россияне скажут, что являются настоящими азиатами. Все, что за Уралом, станет частью Северной Кореи. Другие же скажут, что являются европейцами и станут Московской областью Беларуси.
Чем является Россия сейчас
"Сегодня Россия – это государство наоборот. Там награждают убийц и мародеров", – отметил Шейтельман.
По мнению политтехнолога, страна-агрессор уже имеет статус failed state.
Как прошел день России: коротко
- Традиционно день России завершается запуском фейерверков. Но почему-то в этом году решили обойтись без них. Власти даже не проинформировали людей, что собираются отменить праздничный салют.
- Российский диктатор с бокалом игристого вина заявил, что Украина якобы бьет по гуманитарным и жилищным объектам. Свой цинизм Владимир Путин выявил во время общения с лауреатами госпремий после вручения медалей в Кремле ко дню России.
- Заместитель председателя совета безопасности России сделал краткий пост в соцсетях. Дмитрий Медведев опубликовал отфотошопленную фотографию Киева с российским триколором вместо украинского флага.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов не оставил это без внимания. Он подготовил Медведеву особый подарок – смирительную рубашку.