Об этом 24 Каналу отметил белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко. Он подчеркнул, что уже не должно быть иллюзий по поводу участия Лукашенко в войне. Он договаривался об этом с Путиным заранее.

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Договоренности с Путиным

По словам Латушко, Лукашенко договорился с Путиным о войне еще задолго до 24 февраля 2022 года. В частности, 4 ноября 2021 он подписал с кремлевским главой военную доктрину союзного государства.

Мы нашли несколько дней назад видеозапись подписания. Лукашенко находился в Минске, Путин – в Москве. Нет иллюзий, что Лукашенко упорствует или сопротивляется. Это его роль в этой войне. Его ответственность, которую он несет за войну, которую развязал совместно с Путиным и Россией,

– подчеркнул белорусский оппозиционер.

Павел Латушко о договоренностях Лукашенко с Путиным о войне: смотреть видео

Он предположил, что мог быть вероятный разговор, мол российские войска войдут под эгидой Беларуси и нанесут удар в спину украинцам. Но Лукашенко не предоставил свои войска, понимая, что большинство не стало бы выполнять его приказ и это был кризис. Ни самопровозглашённому белорусскому президенту, ни бункерному руководителю это было невыгодно.

"Поэтому поставка оружия – та часть, которую Лукашенко выполняет взамен того, что не отправил свои войска. Он передает боеприпасы", – объяснил Латушко.

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