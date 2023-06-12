Кроме того, режим Лукашенко пытался научить мигрантов, как бороться с латвийскими пограничниками. Это должно было помочь им, если латвийцы помешают пересечь границу.
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Приспешники Лукашенко предлагали оружие мигрантам
Глава Госпогранслужбы Латвии отметил, что в конце 2022 года латвийские пограничники фиксировали случаи, когда военные Лукашенко пытались снарядить огнестрельным оружием мигрантов, прибывших в то время в Беларусь. Несмотря на это, мигранты отказались использовать оружие, и пока никаких инцидентов с его применением не было.
Конечно, такие инциденты увеличивают риски, риски безопасности и могут перерасти в перестрелки.
– сказал Пуятс.
К тому же он упомянул о случаях, когда белорусские офицеры были вооружены пулеметами и снайперскими винтовками, что не является типичным повседневным снаряжением для пограничников.
Ранее на границе с Польшей и Белоруссией произошла провокация
- В начале апреля на польско-белорусской границе возле населенного пункта Наревцы 20 агрессивно настроенных мигрантов устроили инцидент. Эти люди обметали камнями польских пограничников.
- Причиной такого инцидента стало то, что поляки не позволили им пересечь границу. Тогда никто из польских офицеров не пострадал.
- Стоит отметить, что вдоль 186-километровой польско-белорусской границы построили стальное ограждение высотой 5,5 метра. Она дополнена электронным ограждением – системой камер и датчиков, которая будет работать на чуть более 200 километров границы.
- Строительство постоянного ограждения на польско-белорусской границе было начато в конце января 2022 года. Как и планировалось, забор построили за шесть месяцев, то есть до июня 2022 года. Сейм Польши выделил на строительство более 400 миллионов долларов США.