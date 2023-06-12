Кроме того, режим Лукашенко пытался научить мигрантов, как бороться с латвийскими пограничниками. Это должно было помочь им, если латвийцы помешают пересечь границу.

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Приспешники Лукашенко предлагали оружие мигрантам

Глава Госпогранслужбы Латвии отметил, что в конце 2022 года латвийские пограничники фиксировали случаи, когда военные Лукашенко пытались снарядить огнестрельным оружием мигрантов, прибывших в то время в Беларусь. Несмотря на это, мигранты отказались использовать оружие, и пока никаких инцидентов с его применением не было.

Конечно, такие инциденты увеличивают риски, риски безопасности и могут перерасти в перестрелки.

– сказал Пуятс.

К тому же он упомянул о случаях, когда белорусские офицеры были вооружены пулеметами и снайперскими винтовками, что не является типичным повседневным снаряжением для пограничников.

Обратите внимание! По данным официальной статистики, в 2023 году почти 3,8 тысячи человек не позволили пересечь территорию Латвии из Беларуси. В 2022 году эта цифра составила почти 5,3 тысячи человек.

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