Крім того, режим Лукашенка намагався навчити мігрантів, як боротися з латвійськими прикордонниками. Це мало нібито допомогти їм, якщо латвійці завадять перетнути кордон.

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Посіпаки Лукашенка пропонували зброю мігрантам

Очільник Держприкордонслужби Латвії зазначив, що наприкінці 2022 року латвійські прикордонники фіксували випадки, коли військові Лукашенка намагалися спорядити вогнепальною зброєю мігрантів, які на той час приїхали в Білорусь. Попри це, мігранти відмовилися використовувати зброю, і наразі жодних інцидентів із її застосуванням не було.

Звичайно, такі інциденти збільшують ризики, ризики безпеці та можуть перерости в перестрілки,

– сказав Пуятс.

До того ж він згадав про випадки, коли білоруські офіцери були озброєні кулеметами та снайперськими гвинтівками, що не є типовим повсякденним спорядженням для прикордонників.

Зверніть увагу! За даними офіційної статистики, у 2023 році майже 3,8 тисячі особам не дозволили перетнути територію Латвії з Білорусі. У 2022 році ця цифра становила майже 5,3 тисячі людей.

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