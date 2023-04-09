На щастя, ніхто з офіцерів не постраждав. Інцидент трапився біля прикордонного поста в Наревці.
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Група мігрантів напала на прикордонників
Біля прикордонного поста в Наревці 20 агресивно налаштованих мігрантів, яким не вдалося перетнути кордон, почали кидати каміння та гілки у польських прикордонників. Офіцери розповіли, що іноземці нападали з білоруського боку.
Загалом за добу 8 квітня 28 людей безрезультатно намагалися перетнути польський кордон. Переважно це були громадяни Пакистану та Вірменії. Проте були й інші, зокрема:
- Чоловік з Кенії намагався перетнути річку Свіслоч біля Кринок.
- Поблизу Черемхи громадянин Грузії перевозив двох афганців.
Окрім цього, затримали двох кур'єрів з Таджикистану, які перевозили іноземців через кордон у Біловезькій Пущі.
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Вздовж польсько-білоруського кордону є огорожа
Вздовж 186-кілометрового польсько-білоруського кордону побудували сталеву огорожу висотою 5,5 метра. Вона доповнена електронною огорожею – системою камер і датчиків, що працюватиме на трохи більше ніж 200 кілометрів кордону.
Наразі тривають роботи з будівництва останньої ділянки електронної огорожі в районі Наревки та Біловежі. Вона матиме протяжність приблизно 25 кілометрів.
Варто зауважити, що на Підляшші всі автомобільні пункти перетину кордону з Білоруссю зачинені на невизначений термін. Діють лише залізничні переходи в Кузниці та Сємянувці.