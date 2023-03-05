Прикордонна служба вже навіть виклала у мережу відповідний ролик з пункту "Чемерша". На ньому можна побачити групу нелегалів, яка намагалася незаконно перебратися з території Білорусі до Польщі.

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Нелегали лізуть постійно

Ролик, викладений у мережу, демонструє групу нелегалів, які перебувають на білоруському боці кордону. Вони пробираються крізь ліс з рюкзаками. В одного з них на спині складна драбина. Її планували використати, щоб потрапити на територію Польщі.

Нелегали хотіли потрапити до Польщі: дивіться відео

Cudzoziemcy,do nielegalnego przekroczenia granicy zdoprzygotowują się juz w krajach swojego pochodzenia.Wiedzą,że będzie to nielegalna podróż dlatego opłacają organizatorów,którzy dowożą ich pod samą granicę,dostarczają drabiny, nożyce do cięcia concertiny itp.#PSGCzeremcha pic.twitter.com/MRfjtluALV — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 4, 2023

Прикордонники підкреслюють, що цим нелегалам відомо, що вони планують незаконно перетнути кордон чужої держави. Але вони все одно платять організаторам за те, щоб їх довези. Їх також забезпечують драбинами й іншим оснащенням, щоб ті мали можливість перебратися по той бік.

Напруга на кордоні лише зросте

Цю ситуацію прокоментував державний секретар канцелярії прем'єр-міністра та заступник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин. Він підкреслив, що це ще один доказ того, що групи іноземців готуються до штурму польського кордону.

Мігранти прибувають на кордон, оснащені різаками для дроту або драбинами. Завдяки Прикордонній варті кордон Республіки Польща залишається безпечним,

– підкреслив він.

За його словами, найближчими тижнями або місяцями можливе посилення тиску на кордон Польщі. Ба більше, не виключені спроби "дестабілізувати східний фланг НАТО".

Усе залежатиме від політичного рішення Росії, яка використовує цей інструмент для дій проти Польщі та Європи,

– наголосив він.

Водночас слід розуміти, що польські прикордонники діють максимально ефективно. Їм вдалося скоротити кількість спроб нелегально перетнути кордон на 60%. Зокрема й тому, що вони зробили на польсько-білоруському кордоні загородження. На цьому ще у січня наголошувала речниця прикордонної служби лейтенант Анна Міхальська.