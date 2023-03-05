Пограничная служба даже выложила в сеть соответствующий ролик из пункта "Чемерша". На нем можно увидеть группу нелегалов, пытавшуюся незаконно перебраться с территории Беларуси в Польшу.

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Нелегалы лезут постоянно

Ролик, выложенный в сеть, демонстрирует группу находящихся на белорусской стороне границы нелегалов. Они пробираются через лес с рюкзаками. У одного из них на спине складная стремянка. Ее планировали использовать, чтобы попасть на территорию Польши.

Нелегалы хотели попасть в Польшу: смотрите видео

Cudzoziemcy,do nielegalnego przekroczenia granicy zdoprzygotowują się juz w krajach swojego pochodzenia.Wiedzą,że będzie to nielegalna podróż dlatego opłacają organizatorów,którzy dowożą ich pod samą granicę,dostarczają drabiny, nożyce do cięcia concertiny itp.#PSGCzeremcha pic.twitter.com/MRfjtluALV — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 4, 2023

Пограничники подчеркивают, что этим нелегалам известно, что они планируют незаконно пересечь границу чужого государства. Но они все равно платят организаторам за то, чтобы их привезли. Их также снабжают стремянками и другой оснасткой, чтобы те имели возможность перебраться по ту сторону.

Напряжение на границе только вырастет

Эту ситуацию прокомментировал государственный секретарь канцелярии премьер-министра и замминистра-координатора спецслужб Станислав Жарин. Он подчеркнул, что это еще одно доказательство того, что группы иностранцев готовятся к штурму польской границы.

Мигранты прибывают на границу, оснащены резаками для проволоки или стремянками. Благодаря Пограничной страже граница Республики Польша остается безопасной,

– подчеркнул он.

По его словам, в ближайшие недели или месяцы возможно усиление давления на границу Польши. Более того, не исключены попытки "дестабилизировать восточный фланг НАТО".

Все будет зависеть от политического решения России, которая использует этот инструмент для действий против Польши и Европы.

– подчеркнул он.

В то же время следует понимать, что польские пограничники действуют максимально эффективно. Им удалось сократить количество попыток нелегально пересечь границу на 60%. В том числе и потому, что они сделали на польско-белорусской границе заграждение. На этом еще в январе отмечала спикер пограничной службы лейтенант Анна Михальская.