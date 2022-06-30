Окрім цього, огородження обладнають камерами та електронними датчиками, які дозволять фіксувати наближення до бар'єра.

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Натомість у Люблінському воєводстві, де природним бар'єром є Західний Буг, використовують інші способи зміцнення кордону.

Будівництво постійної огорожі на польсько-білоруському кордоні розпочали наприкінці січня 2022 року. Як і планувалося, паркан збудували за шість місяців. Сейм Польщі виділив на будівництво понад 400 мільйонів доларів.

Довжина 5-метрового паркану становить 186 кілометрів. На металеві бар'єри витратили 50 тисяч тонн сталі.

Чи буде кордон безпечним для тварин

У прикордонній службі Польщі повідомили, що у фізичному бар'єрі є 24 проходи для великих тварин і 140 тисяч отвори для дрібних тварин.

Чому Польща почала будувати кордон з Білоруссю

Минулого року Польща та країни Балтії звинуватили Білорусь і Росію в гібридній агресії з використанням штучно створених міграційних потоків на кордоні. Влітку 2021 року на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією і Польщею зібралися тисячі мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки.

Усі вони намагалися потрапити до Європейського Союзу. Тоді в деякі дні фіксували до 1 500 спроб нелегально перетнути кордон. Після цього країни, які зазнали атаки, були змушені ввести надзвичайний стан. До кордонів направили війська, щоб стримати біженців. У серпні того ж року Польща повідомила, що зробить на кордоні з Білоруссю величезний паркан і не пожартувала.

Наймасштабніша атака на кордоні сталася 16 листопада, тоді мігрантами, які намагалися незаконно потрапити в ЄС, керував заступник керівника державного прикордонного комітету Білорусі Роман Подлінєв. Його особу ідентифікували за фотографіями з місця подій.

В Європейському Союзі вважають, що до такого шантажу за допомогою біженців вдався самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, щоб помститися за санкції, які наклали на нього через встановлення диктатури в країні.

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