Кроме того, ограждения оборудованы камерами и электронными датчиками, позволяющими фиксировать приближение к барьеру.

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В Люблинском воеводстве, где естественным барьером является Западный Буг, используют другие способы укрепления границы.

Строительство постоянного ограждения на польско-белорусской границе было начато в конце января 2022 года. Как и планировалось, забор выстроили за шесть месяцев. Сейм Польши выделил на строительство более 400 миллионов долларов.

Длина 5-метрового забора составляет 186 км. На металлические барьеры потратили 50 тысяч тонн стали.

Будет ли граница безопасной для животных

В пограничной службе Польши сообщили, что в физическом барьере есть 24 прохода для крупных животных и 140 тысяч отверстий для мелких животных.

Почему Польша начала строить границу с Беларусью

В прошлом году Польша и страны Балтии обвинили Беларусь и Россию в гибридной агрессии с использованием искусственно созданных миграционных потоков на границе. Летом 2021 года на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей собрались тысячи мигрантов из стран Азии, Ближнего Востока и Африки.

Все они пытались попасть в Европейский Союз. Тогда в некоторые дни фиксировали до 1500 попыток нелегально пересечь границу. После этого страны, подвергшиеся атаке, были вынуждены ввести чрезвычайное положение. На границы направили войска, чтобы сдержать беженцев. В августе того же года Польша сообщила, что сделает на границе с Беларусью огромный забор и не пошутила.

Самая масштабная атака на границе произошла 16 ноября, тогда мигрантами, пытавшимися незаконно попасть в ЕС, руководил заместитель руководителя государственного пограничного комитета Беларуси Роман Подлинев. Его личность идентифицировали по фотографиям с места событий.

В Европейском Союзе считают, что к такому шантажу с помощью беженцев прибег самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, чтобы отомстить за санкции, наложенные на него из-за установления диктатуры в стране.

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