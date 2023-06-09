У п'ятницю, 9 червня, представник Об'єднаного перехідного Кабінету з оборони та нацбезпеки Демократичної Білорусі Валерій Сахащик розповів про плани самопроголошеного диктатора, що так і не стали реальністю. Наголосимо, він є членом команди Тихановської та засновником білоруської десантно-штурмової групи у складі Збройних Сил.

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МО Лукашенка залякувало військових

Як зазначив Сахащик, станом на кінець грудня 2022 року, всі боєздатні з'єднання білоруської армії перебували на кордоні з Україною. Однак військовослужбовці почали вчасно "ставити велику кількість питань до командування" стосовно доцільності вторгнення в нашу державу, тому наказу Лукашенко так і не віддав.

Міноборони спробувало залякати військових – нічого не вийшло. Органи КГБ майже в повному складі майже тиждень провели у військах, шантажували, лякали, говорили з військовими – нічого це не дало. Доповіли вищому керівництву, що білоруська армія не готова до ведення бойових дій в Україні, тому наказ не був відданий,

– запевнив Сахащик.

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