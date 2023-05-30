Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, Олександр Лукашенко прекрасно розуміє, що ситуація не зміниться на краще для Росії та, відповідно, для Білорусі.

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"У Лукашенка була можливість віддати свої війська, коли була ілюзія якоїсь "перемоги під Києвом". Тепер він прекрасно бачить, до чого все дійшло", – сказав Тизенгаузен.

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Крім "ненадійних" білоруських військовослужбовців, самопроголошений президент побоюється також обстрілів з боку України. Натепер Київ має зброю, яка може дістати практично до кожної військової цілі в Білорусі.

Лукашенко триматиметься за Путіна до кінця

"Лукашенко розуміє, що йому буде дуже погано, тому йому треба триматися за Путіна і його ядерну ракету", – констатував політтехнолог.

Про те, що Росія фактично поглинає Білорусь, свідчить навіть той факт, що Лукашенко почав розмови про єдину валюту.

Лукашенко отримає по заслузі

На руках Лукашенка кров людей – не лише білоруських опозиціонерів і протестувальників 2020 року, а й українців. Він пустив росіян через свою територію.

Крім того, самопроголошений президент Білорусі допомагає Владіміру Путіну незаконно депортувати українських дітей.

"І за це Лукашенко поплатиться. Йому буде вирок, його ніхто не пошкодує", – підсумував Тизенгаузен.

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