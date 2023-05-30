Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, Александр Лукашенко прекрасно понимает, что ситуация не изменится к лучшему для России и соответственно для Беларуси.
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"У Лукашенко была возможность отдать свои войска, когда была иллюзия какой-то "победы под Киевом". Теперь он прекрасно видит, до чего все дошло", – сказал Тизенгаузен.
Втянет ли Путин в войну Беларусь: смотрите видео
Кроме "ненадежных" белорусских военнослужащих, самопровозглашенный президент опасается обстрелов со стороны Украины. Теперь у Киева есть оружие, которое может достать практически до каждой военной цели в Беларуси.
Лукашенко будет держаться за Путина до конца
"Лукашенко понимает, что ему будет очень плохо, поэтому ему нужно держаться за Путина и его ядерную ракету", – констатировал политтехнолог.
О том, что Россия фактически поглощает Беларусь, говорит даже тот факт, что Лукашенко начал разговор о единой валюте.
Лукашенко получит по заслуге
На руках Лукашенко кровь людей – не только беларусских оппозиционеров и протестующих в 2020 году, но и украинцев. Он пустил россиян через свою территорию.
Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси помогает Владимиру Путину незаконно депортировать украинских детей.
"И за это Лукашенко поплатится. Ему будет приговор, его никто не пожалеет", – подытожил Тизенгаузен.
Беларусско-российские отношения: последние новости
- Последние месяцы не утихают разговоры о том, присоединится ли Беларусь к России в войне против Украины. Основатель BYPOL Александр Азаров считает, что Александр Лукашенко уже не имеет влияния на белорусскую армию, поэтому она подчинится приказу Владимира Путина.
- Несмотря на плохое состояние здоровья, самопровозглашенный президент снова летал в Москву. Лукашенко хотел обсудить с Владимиром Путиным вопросы ядерного оружия.
- Утром 25 мая стало известно, что Москва и Минск договорились о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Министры обороны двух стран подписали соответствующий документ.