В пятницу, 9 июня, представитель Объединенного переходного Кабинета по обороне и нацбезопасности Демократической Беларуси Валерий Сахащик рассказал о так и не ставших реальностью планах самопровозглашенного диктатора. Отметим, что он является членом команды Тихановской и основателем белорусской десантно-штурмовой группы в составе Вооруженных Сил.

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МО Лукашенко запугивало военных

Как отметил Сахащик, по состоянию на конец декабря 2022 года все боеспособные соединения белорусской армии находились на границе с Украиной. Однако военнослужащие начали вовремя "задавать большое количество вопросов к командованию" по поводу целесообразности вторжения в наше государство, поэтому приказа Лукашенко так и не отдал.

Минобороны попыталось запугать военных – ничего не вышло. Органы КГБ почти в полном составе почти неделю провели в войсках, шантажировали, пугали, говорили с военными – ничего это не дало. Доложили высшему руководству, что белорусская армия не готова к ведению боевых действий в Украине, поэтому приказ не был отдан,

– заверил Сахащик.

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