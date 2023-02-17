Об этом глава государства заявил во время выступления на Мюнхенской конференции, сообщает 24 Канал. Владимир Зеленский отметил, что под вопросом сможет ли Россия втянуть в войну Беларусь.

Обратите внимание Авианалит или массированный ракетный обстрел: что ждать от России 24 февраля

Белорусы против вовлечения в войну

Владимир Зеленский отметил, что высокой вероятности наступления из Белоруссии сейчас нет. Первая причина состоит в том, что россиянам сложно привлечь белорусскую армию, ведь белорусы не хотят воевать против Украины. По словам президента, 80% белорусов против этого, так что получить поддержку таких действий врагу будет сложно.

Глава государства подчеркнул, что вступление Беларуси в войну будет большой исторической ошибкой.

Одно дело, когда на их территории, из некоторых аэропортов летит авиация или летят ракеты с территории, находившейся под контролем России. Это одно дело. Другое дело, если ты сознательно идешь в наступление и присоединяешься к российским террористам. Ты в этот момент становишься террористом и тем самым делаешь Беларусь частью террористического режима Путина и этой захватнической войны и одновременно ты станешь субъектом будущего проигрыша, суда, трибунала, возмещения,

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что сил в Беларуси для войны недостаточно и каждый, кто придет на нашу землю, погибнет. Владимир Зеленский подчеркнул, что это не угроза, а факт наша страна защищает себя и ни на кого не собирается нападать.

Лукашенко тем временем снова за свое

По состоянию на 17 февраля, по данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях не выявлены признаки формирования ударных группировок для наступления, однако тема угрозы вступления Беларуси в войну на стороне России не исчезает с информационного поля.

Накануне самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь якобы мирная страна и не хочет войны, поэтому свои войска в Украину не будет вводить. Однако и здесь не обошлось без угроз, мол, Беларусь не будет наступать, пока ей никто не угрожает. И это при том, что в Украине уже не раз заявляли о том, что наша страна не собиралась и не собирается ни на кого нападать. Но трудно понять человеку, который уже почти год не может показать 4 позиции на карте.