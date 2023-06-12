Это, в частности, отметил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов. По данным ГУР, у самопровозглашенного президента Беларуси двойников нет.
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Почему у Лукашенко нет двойников
Юсов считает, что причина состоит в том, что белорусский диктатор слишком нетипичен.
Он не доверяет (двойникам – 24 Канал) и внешность очень нетипичная, поэтому, кроме украинских пародистов, никто не мог бы претендовать на эту роль,
– пошутил Юсов.
Интервью с представителем ГУР: смотрите видео
Кстати, руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил, что двойников Путина достаточно легко отличить. На кадрах крупного плана различия в их облике заметны невооруженным глазом.
"Есть такие физиогномические особенности. У каждого человека они уникальны; большинство знает, что у каждого человека отпечаток пальца уникален – да не только отпечаток. Форма и рисунок уха, и промежуток между глазами – они уникальны", – пояснил он.
Россия разместит ядерку в Беларуси: что известно
- В марте 2023 года Путин заявил, что разместит ядерное оружие на территории Беларуси, поскольку Великобритания предоставит Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- В Белоруссии на такое решение отреагировали цинично. У Лукашенко назвали это "вынужденным шагом". Как будто к этому страну подтолкнули западные партнеры Украины.
- В конце мая Путин подписал указ об окончательном решении разместить ядерку на территории Беларуси. В то же время, Лукашенко заявлял, что уже "возможно" хранение ядерных боеприпасов в стране.
- Собственно, недавно самопровозглашенный президент Беларуси приехал в Россию к Владимиру Путину. В ходе "неформальной встречи" в Сочи диктаторы обсудили размещение ядерки.
- Путин заявил, что 7 – 8 июля в Беларуси завершатся "соответствующие процедуры" по размещению ядерного оружия Следовательно, начнутся мероприятия по базированию ядерки в Беларуси. Российский диктатор цинично заявил, что "все идет по плану" по этому вопросу.