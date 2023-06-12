Это, в частности, отметил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов. По данным ГУР, у самопровозглашенного президента Беларуси двойников нет.

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Почему у Лукашенко нет двойников

Юсов считает, что причина состоит в том, что белорусский диктатор слишком нетипичен.

Он не доверяет (двойникам – 24 Канал) и внешность очень нетипичная, поэтому, кроме украинских пародистов, никто не мог бы претендовать на эту роль,

– пошутил Юсов.

Интервью с представителем ГУР: смотрите видео

Кстати, руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил, что двойников Путина достаточно легко отличить. На кадрах крупного плана различия в их облике заметны невооруженным глазом.

"Есть такие физиогномические особенности. У каждого человека они уникальны; большинство знает, что у каждого человека отпечаток пальца уникален – да не только отпечаток. Форма и рисунок уха, и промежуток между глазами – они уникальны", – пояснил он.

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