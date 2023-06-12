Секретарь СНБО Алексей Данилов поздравил Дмитрия Медведева с днем России. Об этом он написал в своих соцсетях.

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Какой подарок получил Медведев

Секретарь СНБО назвал Россию временно существующим государством и специально написал название страны-агрессора и фамилию ее бывшего президента с маленькой буквы. Также он опубликовал фотографию смирительной рубашки.

Попросил коллег из отдела психологического кризисного менеджмента передать медведеву, заодно "поздравить" с днем временно существующей россии,

– заявил Данилов.

Смирительная рубашка для Медведева / Скриншот соцсетей Данилова

Что сказал Медведев в день России

Заместитель председателя совета безопасности России в национальный праздник сделал короткий пост в соцсетях. В этот раз Медведев снова вспомнил Украину. В понедельник, 12 июня, одиозный политик выложил отфотошопленную фотографию Киева с российским триколором вместо украинского флага. Он написал, что Майдан Независимости якобы скоро превратится в площадь России.

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