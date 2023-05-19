Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев оскорбил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен. 19 мая он опубликовал истерический пост в соцсетях, передает 24 Канал.

Читайте также Twitter ограничил аккаунт путинского муртада Медведева из-за оскорбительного твита о Польше

Почему у Медведева снова "пригорело"

Во время выступления на саммите G7 Урсула фон дер Ляен поддержала мирный план Владимира Зеленского и еще раз напомнила, что именно Россия несет ответственность за войну, а Украина только защищается от агрессии. Она заявила, что "мирные переговоры, уравнивающие стороны, должны быть отвергнуты".

Эти слова, конечно, не понравились Медведеву. Одиозный российский политик назвал главу Еврокомиссии "теткой" и "гинекологом, которая прикидываемым руководителем".

Как приспешник Путина "выстрелил себе в ногу"

Затем бывший президент России пошел в разнос. Он попытался похвастаться писательским мастерством и обидеть Украину, не упоминая напрямую название государства. Но в итоге по содержанию получилось, что Медведев как будто обругал Россию.

Конечно, это так. Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, которое находится на стадии полураспада под внешним управлением?

– написал он.

А после этого Медведев заявил, что сейчас нет никаких собеседников, кроме Вашингтона. Затем он начал фантазировать об обсуждении с США условий послевоенного устройства. А в конце поста скандальный политик внезапно пришел к выводу, что такие переговоры пока не нужны.

Другие абсурдные заявления Медведева

Бывший президент государства-террориста призвал ликвидировать Владимира Зеленского. Дмитрий Кулеба поставил на место кремлевского приспешника. Глава МИД Украины посоветовал ему пить меньше водки.

Не так давно Медведев предложил разорвать дипломатические отношения с Польшей. Ему не понравилось, что Варшава вернула себе здание у российского посольства.

Также экспрезидент России пригрозил Польше оккупацией и назвал поляков "русофобами". Такую сильную фрустрацию тогда у него вызвал совет переименовать Калининград в Крулевец.