Бывший российский президент не смог пройти мимо заявления Комиссии по стандартизации географических наименований за пределами Польши. Действующий заместитель председателя Совбеза России отреагировал в своем фирменном абсурдном стиле. 24 канал.

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Что "сделала" Польша с Калининградом

Польша решила вернуть польские названия некоторым географическим наименованиям. Так, в заявлении предлагается называть Калининград Крулевцем. А область соответственно должна называться не Калининградской, а Крулевецкой.

Обратите внимание! Решение Варшавы является официальным. Однако оно носит рекомендательный характер.

Как отреагировал Медведев

Одиозный российский политик написал твит на английском языке. Он назвал поляков русофобами, а также пожаловался на то, что они хотят всех научить истории.

Медведев также предложил свои варианты для польских населенных пунктов. По его мнению, Гданьску, Щецину, Познани, Вроцлаву нужно вернуть немецкие названия. Он добавил, что список городов можно продолжать до бесконечности.

Что еще наговорил экспрезидент России

Бывший глава страны-агрессора не удержался от псевдоисторических манипуляций и угроз и на этот раз. Он считает, что не должно быть никакой Польши, а вместо нее должна существовать территория с другим названием.

Только Герцогство Варшавское, или Королевство Польское в составе Российской Федерации, как правопреемник Российской империи,

– написал он.

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