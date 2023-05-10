Колишній російський президент не зміг пройти повз заяву Комісії стандартизації географічних найменувань за межами Польщі. Чинний заступник голови Радбезу Росії відреагував у своєму фірмовому абсурдному стилі, передає 24 канал.

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Що "зробила" Польща з Калінінградом

Польща вирішила повернути польські назви деяким географічним найменуванням. Так, у заяві пропонується називати Калінінград Крулевцем. А область відповідно має називатися не Калінінградською, а Крулецевькою.

Зверніть увагу! Рішення Варшави є офіційним. Проте воно має рекомендаційний характер.

Як відреагував Медведєв

Одіозний російський політик написав твіт англійською мовою. Він назвав поляків “русофобами”, а також поскаржився на те, що вони хочуть усіх навчити історії.

Медведєв окрім цього запропонував свої варіанти для польських населених пунктів. На його думку, Ґданську, Щецину, Познані, Вроцлаву треба повернути німецькі назви. Він додав, що список міст можна продовжувати нескінченно.

Що ще наговорив експрезидент Росії

Колишній голова країни-агресорки не втримався від псевдоісторичних маніпуляцій та погроз і цього разу. Він вважає, що не повинно бути ніякої Польщі, а замість неї має існувати територія з іншою назвою.

Лише Герцогство Варшавське, або Королівство Польське у складі Російської Федерації, як правонаступник Російської імперії,

– написав він.

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