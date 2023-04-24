Медведєв відразу ж взявся шукати "злі умисли", які нібито виношують друзі України у Варшаві. Дійшов до того, що нібито Польща хоче "відновити Річ Посполиту", щоб у майбутньому воювати проти Росії.

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Що цього разу заявив посіпака Путіна

Дмітрій Медведєв заявив, що нібито Польща "хоче захопити" Україну. Після цього – "відновити Річ Посполиту".

Поляки знову мріють про ідею відродження міждержавної унії з Україною та відновлення імперії – Речі Посполитої "від моря до моря",

– написав Медведєв.

Він також заявив, що нібито Польща "черпає натхнення з карт 400-річної давності, коли частини нинішньої України були у її складі". Окрім того, Медведєв вважає, що буцімто "варшавські еліти сплять і бачать, як взяти геополітичний реванш у Росії".

"Поляки сплять і бачать, що вони знову круті й всі ресурси Росії кинуті на стримування нової Речі Бандеросполитої", – фантазував третій президент Росії.

Він додав, що нібито: "Тільки ляхи прорахувалися зі своєю idee fixe – надворі не середина 18 століття. А Польща – не рівня Росії та ніколи їй не буде".

Щодо останньої фрази, то справді Росія і Польща – не рівня. Країні-агресору ще дуже далеко до Польщі.

Натомість єдиний важіль "впливу", до якого любить вдаватись Дмітрій Медведєв – це ядерна зброя. Цього разу вкінці свого дивного та фантастичного послання він знову пригрозив ядеркою Україні та Польщі, згадавши про "точність застосування "Сарматів", "Калібрів" та "Цирконів".

Важливо Схоже, Путін давно попередив Сі про неадекватність ядерних погроз Медведєва, – політтехнолог

Медведєв погрожував Південній Кореї

Нещодавно Дмітрій Медведєв взявся погрожувати Південній Кореї російською зброєю. Він заявив, що нібито Росія може постачати КНДР "нові зразки російської зброї".

Цікаво, що скажуть жителі цієї країни, коли побачать нові зразки російської зброї у своїх найближчих сусідів – наших партнерів із КНДР?

– видав російський політик.

Проте невідомо, де Медведєв планує взяти додаткову зброю, якщо російські солдати бідкаються, що їм не вистачає боєприпасів для війни в Україні. Детальніше про вигадки поплічника Путіна – читайте за посиланням.