Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він припустив реакцію Китаю на несанкціоновані поставки зброї у Північну Корею.

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"Думаю, що у Владіміра Путіна та Сі Цзіньпіна є певна домовленість. Ніби Путін сказав Сі: "Не звертай увагу. Цей мій напівадекватний пудель там виє, але так потрібно. Нехай сприймають його як адекватного та відчувають загрозу", – вважає політтехнолог.

Медвєдєву дозволяють "гавкати"

Тизенгаузен зазначив, що погрози Медведєва – це просто слова. Він пригадав, як експрезидент Росії лякав Україну ядерними ударами у випадку, якщо із Кримським мостом "щось станеться".

Ми пам’ятаємо, що з Кримським мостом "щось сталось", а ядерних ударів не було. У Медведєва є певний карт-бланш на озвучення радикальних тем. Це такий "недоЖиріновський", але цей має серйозну посаду,

– зауважив він.

Політтехнолог підкреслив, що Кремль дозволяє Медведєву "гавкати", однак Україні не слід сприймати його заяви серйозно.

Тизенгаузен про погрози Медведєва: дивіться відео

Що вплинуло на позицію Сеула

Борис Тизенгаузен пригадав, що раніше у Південної Кореї була чітка умова: не надавати зброю жодній зі сторін війни. На його думку, Сеул міг змінити рішення під впливом США.

"Ніхто не скасовує впливу США. Наприклад, від Штатів Південна Корея може отримати найновіші зразки зброї насамперед для того, щоб стримувати Північну Корею", – додав політтехнолог.

Заява Південної Кореї та погрози Медведєва: коротко