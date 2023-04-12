У Сеулі вже досягли відповідної згоди щодо надання США снарядів калібром 155 міліметрів.

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Як домовленість може зіграти на руку Україні

Південнокорейська газета зазначає, що така позика може дати Вашингтону більшу гнучкість у постачанні Україні боєприпасів. Водночас DongA Ilbo з посиланням на неназвані урядові джерела пише, що Південна Корея вирішила саме позичити боєприпаси, а не продавати. Зокрема, щоб мінімізувати можливість використання цих снарядів у війні в Україні.

Президент Юн Сук Йоль заявив, що закон Південної Кореї, який забороняє постачання зброї країнам, які "перебувають у конфлікті", ускладнює надсилання зброї нашій державі. Тож снаряди будуть використовуватися в основному для поповнення запасів США.

Тим часом міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що союзники шукають шляхи підтримки України. Однак, відмовилося підтвердити конкретні обговорення. Глава МЗС Пак Джин заявив, що позиція уряду проти надання летальної допомоги Україні залишається незмінною.

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Південна Корея обговорить зі США "витік" документів

10 квітня влада Південної Кореї повідомила, що обговорить "витік" секретних документів Пентагону. Зокрема, йдеться про інформацію щодо начебто тиску Вашингтона на Сеул щодо постачання боєприпасів Україні.

Так, за повідомленнями ЗМІ, один з документів, що потрапив у мережу, містив подробиці внутрішніх дискусій високопосадовців Південної Кореї, які говорили про нібито тиск з боку США щодо постачання зброї українській армії.