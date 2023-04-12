В Сеуле уже достигли соответствующего согласия по предоставлению США снарядов калибром 155 миллиметров.

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Как договоренность может сыграть на руку Украине

Южнокорейская газета отмечает, что такая передача может дать Вашингтону большую гибкость в поставке Украине боеприпасов. В то же время, DongA Ilbo со ссылкой на неназванные правительственные источники пишет, что Южная Корея решила именно одолжить боеприпасы, а не продавать. В частности, чтобы минимизировать возможность использования снарядов в войне в Украине.

Президент Юн Сук Йоль заявил, что закон Южной Кореи, запрещающий поставки оружия странам, "находящимся в конфликте", усложняет отправку оружия нашему государству. Так что снаряды будут использоваться в основном для пополнения запасов США.

Между тем, министерство обороны Южной Кореи сообщило, что союзники ищут пути поддержки Украины. Однако отказалось подтвердить конкретные обсуждения. Глава МИД Пак Джин заявил, что позиция правительства против оказания летальной помощи Украине остается неизменной.

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Южная Корея обсудит из США "утечку" документов

10 апреля власти Южной Кореи сообщили, что обсудит "утечку" секретных документов Пентагона. В частности, речь идет об информации о якобы давлении Вашингтона на Сеул по поставкам боеприпасов Украине.

Так, по сообщениям СМИ, один из попавших в сеть документов содержал подробности внутренних дискуссий чиновников Южной Кореи, которые говорили о якобы давлении со стороны США относительно поставки оружия украинской армии.