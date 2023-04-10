Один из этих "секретных" документов содержал детали разговоров корейских чиновников о войне в Украине. Об этом сообщило британское медиа Sky News.
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Почему Южная Корея переживает из-за утечки документов
В Южной Корее 10 апреля подтвердили, что им известно об "утечке тайной информации". По сообщениям СМИ, один из попавших в сеть документов содержал подробности внутренних дискуссий чиновников Южной Кореи, которые говорили о давлении со стороны США на страну по поводу поставки оружия украинской армии.
Отчет частично базировался на данных радиотехнической разведки, что свидетельствует о том, что США шпионили за Южной Кореей,
– отметили журналисты.
В документе также написано, что Южная Корея согласилась снабдить артиллерийскими снарядами США только при условии, что они пойдут на нужды американских военных. Корейские власти беспокоились, что боеприпасы могут оказаться в Украине.
Что известно об утечке документов из Пентагона
- Американский Пентагон 7 апреля сообщил о том, что в сеть попали засекреченные документы, подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию мощи украинской армии перед контрнаступлением ВСУ. За расследование утечки данных уже принялись в ведомстве.
- Украинская сторона заявила, что уже изменила некоторые свои военные планы из-за громкой утечки документов Пентагона. Об этом написало издание CNN.
- В издании Reuters подчеркнули, что эти бумаги содержат чрезвычайно разную информацию. Это заставляет Вашингтон тщательно искать источник "утечки", более того не стоит отрицать то, что к этому не причастны граждане США.