Один з цих "секретних" документів містив деталі розмов корейських високопосадовців про війну в Україні. Про це повідомило британське медіа Sky News.

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Чому Південна Корея переймається через витік документів

У Південній Кореї 10 квітня підтвердили, що їм відомо про "витік таємної інформації". За повідомленнями ЗМІ, один з документів, що потрапив у мережу, містив подробиці внутрішніх дискусій високопосадовців Південної Кореї, які говорили про тиск з боку США на країну з приводу постачання зброї українській армії.

Звіт частково базувався на даних радіотехнічної розвідки, що свідчить про те, що США шпигували за Південною Кореєю,

– зазначили журналісти.

У документі також написано, що Південна Корея погодилася постачити артилерійські снаряди США лише за умови, що вони підуть на потреби американських військових. Корейська влада переймалася, що боєприпаси можуть опинитися в Україні.

Що відомо про витік документів з Пентагону