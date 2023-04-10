Один з цих "секретних" документів містив деталі розмов корейських високопосадовців про війну в Україні. Про це повідомило британське медіа Sky News.
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Чому Південна Корея переймається через витік документів
У Південній Кореї 10 квітня підтвердили, що їм відомо про "витік таємної інформації". За повідомленнями ЗМІ, один з документів, що потрапив у мережу, містив подробиці внутрішніх дискусій високопосадовців Південної Кореї, які говорили про тиск з боку США на країну з приводу постачання зброї українській армії.
Звіт частково базувався на даних радіотехнічної розвідки, що свідчить про те, що США шпигували за Південною Кореєю,
– зазначили журналісти.
У документі також написано, що Південна Корея погодилася постачити артилерійські снаряди США лише за умови, що вони підуть на потреби американських військових. Корейська влада переймалася, що боєприпаси можуть опинитися в Україні.
Що відомо про витік документів з Пентагону
- Американський Пентагон 7 квітня повідомив про те, що в мережу потрапили засекречені документи, що детально описують плани США і НАТО з нарощування потужності української армії перед контрнаступом ЗСУ. За розслідування витоку даних вже взялися у відомстві.
- Українська сторона заявила, що вже змінила деякі свої військові плани через гучний витік документів Пентагону. Про це написало видання CNN.
- У виданні Reuters наголосили, що ці папери містять надзвичайно різну інформацію. Це змушує Вашингтон ретельно шукати джерело "витоку", більше того не варто заперечувати те, що до цього не причетні громадяни США.