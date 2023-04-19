Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он предположил реакцию Китая на несанкционированные поставки оружия в Северную Корею.
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"Думаю, что у Владимира Путина и Си Цзиньпина есть определенная договоренность. Как будто Путин сказал Си: "Не обращай внимания. Этот мой полуадекватный пудель там воет, но так нужно. Пусть воспринимают его как адекватного и чувствуют угрозу", – считает политтехнолог.
Медведеву позволяют "лаять"
Тизенгаузен отметил, что угрозы Медведева – это просто слова. Он вспомнил, как экс-президент России пугал Украину ядерными ударами в случае, если с Крымским мостом "что-нибудь произойдет".
Мы помним, что с Крымским мостом "что-то произошло", а ядерных ударов не было. У Медведева есть определенный карт-бланш для озвучивания радикальных тем. Это такой "недоЖириновский", но этот имеет серьезную должность,
– заметил он.
Политтехнолог подчеркнул, что Кремль позволяет Медведеву "лаять", однако Украине не следует воспринимать его заявления всерьез.
Тизенгаузен об угрозах Медведева: смотрите видео
Что повлияло на позицию Сеула
Борис Тизенгаузен напомнил, что ранее в Южной Корее было четкое условие: не предоставлять оружие ни одной из сторон войны. По его мнению, Сеул мог изменить решение под влиянием США.
"Никто не отменяет влияния США. К примеру, от Штатов Южная Корея может получить новейшие образцы оружия прежде всего для того, чтобы сдерживать Северную Корею", – добавил политтехнолог.
Заявление Южной Кореи и угрозы Медведева: коротко
- Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что Сеул расширит поддержку Украины, если она подвергается широкомасштабному нападению на гражданское население. Он сказал, что его правительство изучает возможность помочь защитить и восстановить Украину, подобно тому, как Южная Корея получила международную помощь во время Корейской войны 1950 – 1953 годов.
- Это был первый случай, когда Сеул выразил готовность предоставить Украине оружие более чем через год после того, как исключил возможность оказания летальной помощи. Президент Южной Кореи подчеркнул, что его страна будет принимать наиболее целесообразные меры.
- "Глава угроз России" Дмитрий Медведев заявил, что в ответ Россия будет поставлять Северной Корее оружие. Он также осудил южнокорейцев за отказ поставлять вооружение Китаю.