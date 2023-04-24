Медведев сразу же принялся искать "злые умыслы", якобы вынашиваемые друзьями Украины в Варшаве. Дошел до того, что якобы Польша хочет "восстановить Речь Посполитую", чтобы в будущем воевать против России.

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Что на этот раз заявил прислужник Путина

Дмитрий Медведев заявил, что якобы Польша "хочет захватить" Украину. После этого – "восстановить Речь Посполитую".

Поляки снова мечтают об идее возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановлении империи – Речи Посполитой "от моря до моря",

– написал Медведев.

Он также заявил, что якобы Польша "черпает вдохновение с карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе". Кроме того, Медведев считает, что "варшавские элиты спят и видят, как взять геополитический реванш у России".

"Поляки спят и видят, что они снова круты и все ресурсы России брошены на сдерживание новой Речи Бандеросполитой", – фантазировал третий президент России.

Он добавил, что якобы: "Только ляхи просчитались со своей idee fixe – на улице не середина 18 века. А Польша – не уровня России и никогда ей не будет".

Что касается последней фразы, то действительно Россия и Польша – не чета. Стране-агрессору еще очень далеко до Польши.

А единственный рычаг "влияния", к которому любит прибегать Дмитрий Медведев – это ядерное оружие. На этот раз в конце своего странного и фантастического послания он снова пригрозил ядеркой Украине и Польше, вспомнив о "точности применения "Сарматов", "Калибров" и "Цирконов".

Важно Похоже, Путин давно предупредил Си о неадекватности ядерных угроз Медведеву, – политтехнолог

Медведев угрожал Южной Корее

Недавно Дмитрий Медведев принялся угрожать Южной Корее российским оружием. Он заявил, что якобы Россия может поставлять КНДР новые образцы российского оружия.

Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новые образцы российского оружия у ближайших соседей – наших партнеров из КНДР?

– издал российский политик.

Однако неизвестно, где Медведев планирует взять дополнительное оружие, если российские солдаты жалуются на то, что им не хватает боеприпасов на войне в Украине. Подробнее о выдумках приспешника Путина – читайте по ссылке.