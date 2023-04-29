Спор вокруг дальнейшей судьбы здания, которое горожане иногда называли "шпионским гнездом", длился почти год. Спикер МИД Польши Лукаш Ясина рассказал, что здание принадлежит мэрии Варшавы.

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Споры вокруг школы продолжались почти год

По его словам, Польша вернула в распоряжение мэрии Варшавы помещение по решению судебного исполнителя.

Мэрия Варшавы приказала сотрудникам школы при посольстве России покинуть здание в течение семи часов. Перед этим представители мэрии пытались попасть на территорию школы, однако отказались их впускать.

В итоге они сломали калитку с участием полицейских и зашли в школу.

Как пишет The Insider, посол России Сергей Андреев в комментарии росСМИ назвал действия Польши "противоправными" и "посягательством на дипломатическое учреждение", что якобы нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях и за что непременно последует реакция.

Андреев заявил, что Москва считает школу при посольстве частью российской дипломатической миссии, потому что там проживают приглашенные преподаватели и персонал.

Он добавил, что школа продолжит работу в рамках посольства России.

Польское издание Onet отметило, что это здание по ул. Келецкой, 45 была национализирована и передана советской стороне в 1945 году. С 1953 года там функционировала школа при посольстве СССР, в ней учились также дети дипломатов из других стран Варшавского договора.

Также на решение Польши с истерикой отреагировал Дмитрий Медведев. Он написал в твиттере, что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Варшавой.

"Польша не должна существовать для России, пока там у власти нет никого, кроме русофобов", – пожаловался прихвостень Путина.

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