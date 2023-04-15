Кроме того, Нижняя палата польского сейма приняла резолюцию, в которой выразила поддержку действий, необходимых для наказания россиян за совершенные военные преступления в Украине. Польша стала 34 страной, поддержавшей судилище над российскими преступниками.

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Польша солидарна с Украиной

В документе сейма подчеркивают, что привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления в Украине и против Украины, необходимо для того, чтобы показать, что международное право не допускает безнаказанности, а индивидуальную уголовную ответственность могут нести и руководители государств.

Поэтому Сейм поддерживает действия, направленные на наказание виновных, и инициативы с этим связаны, такие как создание Специального трибунала для преступлений агрессии против Украины и учреждение Международного центра по преследованию преступлений агрессии против Украины, который будет заниматься соответствующим сбором доказательной базы,

– говорится в документе.

Глава МИД Дмитрий Кулеба накануне сообщил, что к коалиции присоединилась и Коста-Рика.

"Во время нашего телефонного разговора министр иностранных дел Арнольдо Тиноко сообщил мне, что Коста-Рика решила присоединиться к Core Group по спецтрибуналу за преступление агрессии против Украины – увеличивая общее количество стран до 34", – написал Дмитрий Кулеба.

Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Причиной является незаконная депортация детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.

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