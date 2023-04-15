Кроме того, Нижняя палата польского сейма приняла резолюцию, в которой выразила поддержку действий, необходимых для наказания россиян за совершенные военные преступления в Украине. Польша стала 34 страной, поддержавшей судилище над российскими преступниками.
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Польша солидарна с Украиной
В документе сейма подчеркивают, что привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления в Украине и против Украины, необходимо для того, чтобы показать, что международное право не допускает безнаказанности, а индивидуальную уголовную ответственность могут нести и руководители государств.
Поэтому Сейм поддерживает действия, направленные на наказание виновных, и инициативы с этим связаны, такие как создание Специального трибунала для преступлений агрессии против Украины и учреждение Международного центра по преследованию преступлений агрессии против Украины, который будет заниматься соответствующим сбором доказательной базы,
– говорится в документе.
Глава МИД Дмитрий Кулеба накануне сообщил, что к коалиции присоединилась и Коста-Рика.
"Во время нашего телефонного разговора министр иностранных дел Арнольдо Тиноко сообщил мне, что Коста-Рика решила присоединиться к Core Group по спецтрибуналу за преступление агрессии против Украины – увеличивая общее количество стран до 34", – написал Дмитрий Кулеба.
Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Причиной является незаконная депортация детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.
Мир готовится судить Путина и его приспешников: что известно
- Украина собирает максимальную поддержку для трибунала по агрессии России против Украины. В начале марта во Львов съехались представители стран ЕС, а также Великобритании и США, чтобы наработать процесс привлечения к ответственности террористической страны России и ее руководства за агрессию против нашего государства.
- Напомним, что во время пресс-конференции для СМИ 24 февраля Зеленский заявил, что на площадке ООН может быть создан спецтрибунал для России. Глава государства добавил, что все украинские дипломаты и политики ежедневно прилагают максимум усилий для того, чтобы это заработало.
- В Совете Европейского Союза министры юстиции обсудили состояние борьбы с безнаказанностью относительно военных преступлений, совершенных Россией во время войны в Украине, и наказание за нарушение санкций ЕС. Также одним из главных вопросов было рассмотрение вариантов создания международного трибунала.
- Дмитрий Кулеба заявил, что к созданию специального трибунала для России в связи с преступлениями в Украине привлечено как можно больше стран, чтобы преступники не могли скрываться в их юрисдикциях.