Об этом заявил президент во время пресс-конференции для СМИ 24 февраля, пишет 24 Канал.

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Что известно о спецтрибунале для России

Глава государства подчеркнул, что все шаги начинаются с политического объединения. По его словам, площадка ООН может и не универсальная, но такой площадки, где было бы больше государств, которых можно объединить политически, она пока не видит.

И на этой площадке мы можем поддержать создание специального трибунала за преступления России, агрессию РФ. Мы работаем над созданием механизма компенсации всего ущерба нанесенного агрессией России на территории нашего государства,

– сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что все украинские дипломаты и политики ежедневно прилагают максимум усилий, чтобы это заработало.

По словам главы государства, уже есть первые шаги по механизму компенсаций. Он также выделил правительство Нидерландов и Великобритании, которые помогают Украине в этом вопросе. Президент выразил слова благодарности Польше и странам Балтии. Он подчеркнул, что "эти страны нас поддерживают в том, чего бы мы не попросили".

Почему так сложно

Зеленский отметил, что институты созданы давно, они не проходили подобные испытания, а также нет такого опыта.

"Вся бюрократическая система она не дает ответа: "так когда же?" – сказал президент.