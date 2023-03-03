Заметим, что о приезде Зеленского во Львов 3 марта не было известно раньше времени. Вместе с тем, в своем обращении он констатировал, что этот город на Западе Украины сосредоточил юридическую энергию всех партнеров нашего государства.

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Насыщенный день: для чего все съехались во Львов

Зеленский констатировал, что вместе с ним на конференцию во Львов прибыли представители стран Европейского Союза, европейских институций. В частности, еврокомиссар по юстиции, руководитель Евроюста. А также представители Великобритании, Соединенных Штатов Америки.

Во Львове были генеральные прокуроры и министры юстиции разных стран. Президент Латвии, вице-премьер правительства Нидерландов, министр иностранных дел Эстонии – активные лоббисты справедливости, наши особые гости, и я провел с ними сегодня отдельные переговоры,

– также подчеркнул Зеленский.

Как ни странно, ключевой вопрос всех этих встреч и львовской конференции – привлечение России и ее руководства к ответственности за войну против Украины. Зеленский акцентировал, что сейчас Киев собирает максимальную поддержку для трибунала по агрессии России против Украины.

Обращение Зеленского за 3 марта: смотрите видео

Обратите внимание! Отдельно глава государства упомянул о резолюции, которую планируют вынести на голосование в Генассамблее ООН по защите международного права. То есть, украинская сторона делает все, чтобы Международный уголовный суд наказал российских преступников и чтобы наши правоохранительные органы обеспечили справедливые приговоры для всех убийц.

Результаты встреч

Украинский лидер назвал встречу с генеральными прокурорами государств-партнеров и международных институтов очень плодотворной, ведь у союзников такое же видение защиты верховенства права как у нашего государства. Плодотворными также, по словам Зеленского, были и переговоры с министрами иностранных дел Нидерландов и Эстонии.

Отлично прошли переговоры с Президентом Латвии, который сегодня, кстати, уже в третий раз посетил Украину за время полномасштабной войны. Мы подписали и важную двустороннюю декларацию с латвийским коллегой. Декларацию, закрепляющую справедливость на политическом уровне. Итак, сегодня действительно результативный день,

– констатировал президент.

Он отметил, что этот день начался с чествования героизма наших воинов. Собственно, утром глава нашего государства посещал львовский госпиталь, где восстанавливают здоровье наших бойцов после ранений.

Заметим! Вместе с Президентом Латвии с первыми леди наших государств Зеленский почтил память погибших героев на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища.



