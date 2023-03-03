Зауважимо, що про приїзд Зеленського у Львів 3 березня не було відомо завчасно. Разом з тим у своєму зверненні він констатував, що це місто на Заході України зосередило юридичну енергію усіх партнерів нашої держави.
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Насичений день: для чого всі з'їхались у Львів
Зеленський констатував, що разом з ним на конференцію у Львів прибули представники країн Європейського Союзу, європейських інституцій. Зокрема, єврокомісар з питань юстиції, керівник Євроюсту. А також представники Британії, Сполучених Штатів Америки.
У Львові були генеральні прокурори й міністри юстиції різних країн. Президент Латвії, віцепрем'єр уряду Нідерландів, міністр закордонних справ Естонії – активні лобісти справедливості, наші особливі гості, і я провів з ними сьогодні окремі переговори,
– також наголосив Зеленський.
Як не дивно, ключове питання всіх цих зустрічей і львівської конференції – це притягнення Росії та її керівництва до відповідальності за війну проти України. Зеленський заакцентував, що зараз Київ збирає максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України.
Звернення Зеленського за 3 березня: дивіться відео
Результати зустрічей
Український лідер назвав зустріч із генеральними прокурорами держав-партнерів та міжнародних інституцій дуже плідною, адже в союзників таке ж бачення захисту верховенства права як в нашої держави. Плідними також, за словами Зеленського, були й переговори з міністрами закордонних справ Нідерландів та Естонії.
Дуже добре пройшли переговори з Президентом Латвії, який сьогодні, до речі, вже втретє відвідав Україну за час повномасштабної війни. Ми підписали й важливу двосторонню декларацію з латвійським колегою. Декларацію, що закріплює справедливість на політичному рівні. Отже, сьогодні справді результативний день,
– констатував президент.
Він зазначив, що цей день розпочався зі вшанування героїзму наших воїнів. Власне, вранці глава нашої держави відвідував львівський шпиталь, де відновлюють здоров'я наших бійці після поранень.