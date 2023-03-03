3 березня президент Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та резидент Латвійської Республіки Егілс Левітс зустрілися у Львові.
Подружжя Зеленських та президент Латвії відвідали Личаківське кладовище: фото
Володимир Зеленський приїхав до Львова, де зустрівся з президентом Латвії Егілсом Левітсом. Лідери відвідали Личаківське кладовище та вшанували полеглих українських захисників.
3 березня президент Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та резидент Латвійської Республіки Егілс Левітс зустрілися у Львові.
Подружжя Зеленських та президент Латвії відвідали Личаківське кладовище: фото