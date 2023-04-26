Расследование финского издания ошеломило – множество сотрудников российских дипломатических миссий в Северной Европе – это шпионы под прикрытием.

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Официально эти люди – работники посольств, но на самом деле они работают на российскую Службу внешней разведки, Главное разведуправление Генштаба ВС России или ФСБ. Треть сотрудников посольств России фактически выполняет разведывательные задачи,

– отметили расследователи.

Многие шпионы уже выдворены

Журналисты называют конкретные имена. Так, среди работников спецслужб оказался возможный сотрудник СВР Дмитрий Оторочкин, работавший в посольстве в Хельсинки с 2014 по 2018 годы в должности 3-го секретаря. Затем он перешел на службу в посольство России в Копенгагене и был депортирован из Дании весной 2022 года.

Сотрудники разведки часто работают по таким задачам. Они не связаны с четко определенной дипломатической миссией, дающей своеобразную свободу разведдеятельности. Важнейшие дипломаты посольства редко являются сотрудниками разведки,

— цитирует издание экспертов из спецслужб.

Оторочкин имеет в российской соцсети "ВКонтакте" три разных страниц / Фото Yle

Журналисты также выяснили, что весной прошлого года из Финляндии выехали еще по меньшей мере два офицера ГРУ России, вероятнее всего, шпионы, правда, уже высланные:

60-летний Владимир Комаров, работавший советником в посольстве России в Финляндии до апреля 2022 года. В начале карьеры Комаров работал в Министерстве экономического развития России.

работавший советником в посольстве России в Финляндии до апреля 2022 года. В начале карьеры Комаров работал в Министерстве экономического развития России. 37-летний Дмитрий Двиньянинов, который являлся помощником миссии и ранее работал в российском научно-исследовательском институте, разрабатывающем космическую технику. Его близкий родственник работал на СВР.

Обратите внимание! Yle пишет, что Москва использует для шпионажа людей, которым дают фальшивые имена. Их называют "нелегалами" в разведывательном мире, за них отвечает Служба внешней разведки.

Разведчики в Швеции

Журналисты SVT выяснили имена еще 21 россиянина-разведчика, действовавших в Швеции. Один из них – связан с ФСБ Андрей Гуров. Он использовал несколько входов в посольство России в Стокгольме.

"Гуров фигурирует и в данных за 2015 и 2019 годы как руководитель Ростовского областного управления ФСБ России", - отметили в расследовании.

Еще один разведчик – Дмитрий Абдулин отвечал в посольстве России в Стокгольме с 2019 года по вопросу шифрования, но на самом деле был офицером СВР. Разведчик числится по воинской части №70855 в Москве.

Кроме того, есть разведчики, не считавшиеся кадровыми дипломатами. Так, например, Николай Банатов был зарегистрирован в посольстве и пользовался дипломатической неприкосновенностью. Два источника в западных спецслужбах подтвердили, что он работал на военную разведку России.

Банатов был атташе торгового представительства посольства России в Сербии в 2015 году.

38 шпионов работали в Северной Европе

Норвежский канал NRK сообщил о 38 агентах российской разведки, работавших в посольствах стран Северной Европы. Да, Генеральный консул России в Баренцбурге Андрей Чемерило может быть связан с ГРУ.

В июле прошлого года Чемерило получил должность генерального консула в Баренцбурге, а ранее был дипломатом в Осло и Стокгольме.

Большинство из указанных 38 дипломатов покинули страны пребывания, но по крайней мере 13 человек все еще работают..

"Составляют серьезную угрозу": из Дании выслали трех помощников военного атташе России

Деятельность фактически тех же людей заметили и в Дании. Работали с той же целью: сотрудники российской разведки вербовали источники, посещали конференции и проводили встречи с ведущими датскими политиками, исследователями и бизнесменами.

Уже упоминавшийся Оторочкин, приехавший в Данию в конце лета 2021 года и присоединившийся к дипломатическому корпусу России, тоже проводил свою "разведывательную деятельность".

Они следят за нашими переговорными позициями по внешней политике и политике безопасности и пытаются влиять на политический процесс. Они представляют серьезную угрозу государству и нашему национальному суверенитету.

— заявил начальник контрразведки Дании Андерс Хенриксен.

Трое высланных дипломатов из Дании:

Александр Тослунов,

Алексей Ропот,

Сергей Маслов

Трио дипломатов работали помощниками военного атташе посольства в Копенгагене. Последний – Маслов приехал в Данию осенью 2019 года и занимался сбором информации, робототехники и киберугроз.

"Жена Сергея Маслова была зарегистрирована по адресу в Москве, где обнаружилось общежитие для офицеров ГРУ", – сообщили источники DR.