Свой цинизм Путин проявил при общении с лауреатами госпремий после вручения медалей в Кремле ко Дню России. Соответствующее видео его лживых заявлений распространили российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Я сейчас не буду говорить о причинах, о том, об этом, вдаваться в политические дебри. Но для чего, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Ради чего? Зачем? В чем смысл? По гуманитарным объектам. Удивительно просто. Военного смысла нет ни одного,

– жаловался несчастный Путин.

Заметим, что на кадрах видно, что свою циничную речь президент России произносит с бокалом игристого вина в руке и с легкой улыбкой.

Путин делал это с таким спокойным лицом и искренним убеждением, что его собеседники должны поверить в его бреду. Он продолжал повторять, что ВСУ, невзирая на полное отсутствие смысла таких действий, бомбят жилые районы.

Путин с бокалом в руках заявил, что ВСУ избивают по мирным городам России: видео

Мастер-класс цинизма

Напомним, что именно российская армия уничтожала жилые кварталы Шебекино во время противостояния с Российским добровольческим корпусом бойцами "Легиона Свободы".

Уже молчим об уровне цинизма Путина, если учесть, что именно он отдает жесточайшие указы бомбардировки украинских городов.

Кринжевый день России

Вообще, сегодняшние "празднования" в России были максимально странными. Так, Медведев снова опубликовал свои влажные мечты о взятии Киева. А Дугин предложил взорвать десант в Днепре и организовать восстание во Львове.

В Саратове тысячи жителей отпраздновали день России без воды из-за аварии. Администрация района их приветствовала, но вода так и не появилась.

В Омске вообще палатки, установленные ко Дню России, преследовали прохожих.

В России палатки гнались за людьми: видео