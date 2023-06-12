О них 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, редактор издания The Insider Тимур Олевский. Он предположил несколько вариантов развития событий.

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Сомалийские пираты 2.0

Евгений Пригожин и те люди, которые будут вместе с ним, будут отличаться от Владимира Путина честностью, считает Олевский. Им можно будет говорить, что "белое – это белое, а черное – это черное". Впрочем, это не освобождает их от статуса кровожадных убийц типа сомалийских пиратов.

Пригожин, на которого ставит много людей, издалека наблюдающих за ситуацией в России, будет настолько кровожаден, что может все разнести. Это правда. И вся проблема в том, что большой страной, рядом с которой расположена Украина, будут руководить кровожадные убийцы,

– сказал он.

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Бандиты 90-х или нулевых

Оппозиционный журналист выделяет два аспекта. Хороший касается того, что эти "сомалийские пираты" будут заниматься живущими в России. Но достаточно "наевшись" они могут перейти к плохим сценариям.

"Мне хотелось бы, чтобы у Пригожина и его оппонентов-силовиков ничего не удалось. Хотелось бы, чтобы они все куда-то делись. Но так не бывает. С точки зрения Украины выбор ясен – бандиты из 90-х с немочной армией или бандиты нулевых, какие сомалийские пираты без страха. Что лучше – непонятно", – добавил Олевский.

Есть еще один вариант – эти две условные группировки могут перебить друг друга на пути к власти и тогда у россиян будет краткий способ изменить свою жизнь.

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