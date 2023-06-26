В Северной Корее 25 июня прошли массовые действа к 73-й годовщине начала Корейской войны. В частности, в столице провели ряд митингов, участники которых призывали к войне с США.

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Что известно о митингах в КНДР

В столице Северной Кореи, в Пхеньяне, в митинги привлекли около 120 тысяч рабочих и студентов, призывавших к "войне мести". На фотографиях, опубликованных государственными СМИ, виден стадион, переполненный людьми. Среди толпы можно увидеть плакатами с надписями "Весь материк США в пределах нашего обстрела" и "Империалистические США – разрушители мира".

Корейский народ твердо овладел сильным абсолютным оружием для наказания американских империалистов… Свод счетов с американскими империалистами является святой обязанностью нашего поколения, которое не терпит дальнейшего промедления… Мстители на этой земле, горящие неуемной волей отомстить врагу, дадут империалистам США беспощадное наказание и полное искоренение,

– пишет корейское издание KCNA.

Интересно, что воскресная годовщина состоялась на фоне опасений, что Пхеньян скоро может осуществить еще один запуск своего первого. военного спутника-разведчика для усиления мониторинга военной деятельности США после того. Первая такая попытка Северной Кореи закончилась неудачей 31 мая, поэтому КНДР пообещала повторно запустить спутник-шпион.

Северной Корее снится ядерная война

В отдельном докладе министерства иностранных дел Северная Корея заявила, что США якобы "прилагают отчаянные усилия, чтобы разжечь ядерную войну", обвиняя Вашингтон в отправке стратегических средств в Южную Корею.

В настоящее время КНДР испытывает разное оружие, в том числе крупнейшую межконтинентальную баллистическую ракету, еще больше усиливающую напряжение с Южной Кореей и Штатами.

В частности, в марте 2023 года Ким Чен Ин заявил, что Северная Корея продолжит принимать контрмеры против военных "провокаций" США и Южной Кореи.

Северная Корея готова ответить ядерным оружием на ядерное оружие,

– заявил он.