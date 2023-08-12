Подекуди рівень води сягає трьох поверхів. Подекуди громадяни сидять без світла, пише 24 Канал.

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У російському Уссурійську потужний паводок

Пропагандисти з посиланням на єдину чергову диспетчерську службу заявили, що місті Уссурійськ через потужні зливи прорвало дамбу для стримування паводків.

Адже тільки в п'ятницю, 12 серпня, у місті випало вже орієнтовно 117 міліметрів опадів за місячної норми 120 – 130 міліметрів.

Наслідки затоплення Уссурійська: дивіться відео

Пропагандистські видання росіян написали, що дамбу 12 серпня прорвало в районі мікрорайону "7 вітрів" Уссурійська. Також вони заявили, що нібито дамба була недобудована і її мали здати в експлуатацію тільки вкінці вересня. Ймовірно, окупантам вже це не вдасться зробити.

Масштаби затоплення російського Уссурійська: дивіться відео

Вороги кажуть, що нібито у найближчому до греблі будинку затопило тільки перший поверх, у решті – підвали. Однак пропагандистам не варто довіряти, враховуючи те, враховуючи їх обмани та маніпуляції.

Раніше у місті оголосили евакуацію через паводок. До пунктів тимчасового розміщення перевезли понад 200 людей,

– заявили окупанти.

Що відбувається в російському місті, яке накрив паводок: дивіться відео

У телеграм-каналах пояснили, що негода найбільше зачепила Уссурійськ та західні райони регіону. Потужні зливи там падали через тайфун "Ханун". Як наслідок:

в семи муніципалітетах запровадили режим надзвичайного стану;

без сполучення залишився 31 населений пункт;

підтоплено 1393 присадибні ділянки, 534 житлові будинки та 40 ділянок доріг.

Вода після обриву дамби красиво ринула у російське місто: дивіться відео

Цікаво, що через оголошення режиму надзвичайного стану в Уссурійську лунала сирена.

Вода з річки Роздольної, на якій зводили дамбу, затопила вулиці, під'їзди та дитячий садок. Гаражі разом із машинами пішли під воду. Світла у місті немає. Бомбардують нас, а дамби руйнуються у них,

– прокоментував Сергій Братчук.

У телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" відзначили, що рівень води в районі однієї з вулиць, куди ринув основний потік води після прориву дамби, досяг трьох поверхів.

У російському Уссурійську лунала сирена: дивіться відео

"Кара небесна! В Уссурійську прорвало дамбу, яка захищала місто від повеней… Проводиться евакуація населення із затоплених районів. Мало!", – відзначили в телеграм-каналі.

Які наслідки паводка в російському місті: дивіться відео

Затоплено район центрального ринку, від будинків на вулиці Пушкіна видно лише дахи. Люди або евакуювалися самі, або їх вивезли рятувальники. Підтоплені мости, один із них просто знесло, пересуватися містом дуже важко — машини можуть буквально "плисти" і то не скрізь,

– заявили у російських телеграм-каналах.

Мер міста традиційно заявив, що нібито "ситуація під контролем". У місцевих телеграм-каналах же писали, що вода у місті прибуває, в Уссурійському міському окрузі відключали підстанції.

Як виглядає район центрального ринку в російському Уссурійську / Фото з телеграм-каналів