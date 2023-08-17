На декілька годин аеропорт був паралізований через повінь. Літаки буквально були припарковані у стоячій воді.
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Повінь паралізувала аеропорт
У середу 16 серпня аеропорт у Франкфурті повідомив, що на злітній смузі накопичилося багато води. Роботу аеропорту зупинили більш як на 2 години.
Загалом через затоплення скасували близько 70 рейсів. Окрім цього, близько 23 рейсів перенаправили з Франкфурта прямо у повітрі. Загалом від повені постраждало понад тисячу пасажирів.
Окрім проблем з рейсами, люди не могли вийти з літаків, які вже приземлилися. Високий рівень води не дозволяв це зробити. На опублікованих відео видно масштаби затоплення аеропорту – вікна автомобіля можна було буквально дотягнутися рукою до води.
Наслідки аеропорт відчуває досі – адміністрація попросила пасажирів прибувати за 2.5 години до рейсу через збільшення потоку людей. Людей попросили уточнити час вильотів у своїх компаній
Зливу в Німеччині супроводжували значні грози. Метеорологічні служби зафіксували понад 15 тисяч ударів блискавки протягом години. Вітер подекуди досягав швидкості 81 кілометр за годину, а кількість опадів – 60 літрів на квадратний метр.
Природні руйнування по всьому світу
- Російське місто Уссурійськ затопило – через потужні зливи вода прорвала дамбу. Лише за один день там випала майже місячна норма опадів.
- Китай також постраждав від наводнення – країна пережила найпотужнішу повінь за останні 140 років. Мільйони людей довелося евакуювати.
- В Італії ж зафіксували неймовірну спеку, яка викликала лісові пожежі на Сицилії. Країна навіть вимушена була закрити деякі аеропорти, адже вогонь вирував неподалік.