На декілька годин аеропорт був паралізований через повінь. Літаки буквально були припарковані у стоячій воді.

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Повінь паралізувала аеропорт

У середу 16 серпня аеропорт у Франкфурті повідомив, що на злітній смузі накопичилося багато води. Роботу аеропорту зупинили більш як на 2 години.

Загалом через затоплення скасували близько 70 рейсів. Окрім цього, близько 23 рейсів перенаправили з Франкфурта прямо у повітрі. Загалом від повені постраждало понад тисячу пасажирів.

Окрім проблем з рейсами, люди не могли вийти з літаків, які вже приземлилися. Високий рівень води не дозволяв це зробити. На опублікованих відео видно масштаби затоплення аеропорту – вікна автомобіля можна було буквально дотягнутися рукою до води.

Наслідки аеропорт відчуває досі – адміністрація попросила пасажирів прибувати за 2.5 години до рейсу через збільшення потоку людей. Людей попросили уточнити час вильотів у своїх компаній

Зливу в Німеччині супроводжували значні грози. Метеорологічні служби зафіксували понад 15 тисяч ударів блискавки протягом години. Вітер подекуди досягав швидкості 81 кілометр за годину, а кількість опадів – 60 літрів на квадратний метр.

Природні руйнування по всьому світу