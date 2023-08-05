Про це президент написав у твіттері. Зеленський побажав одужання постраждалим і швидкого відновлення зруйнованої інфраструктури.
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Висловлюю щирі співчуття та слова підтримки Голові КНР Сі Цзіньпіну та китайському народу через руйнівну повінь, що призвела до людських жертв,
– зазначив Зеленський.
Масштабна повінь у Китаї: головне
- Наразі Китай переживає найсильнішу повінь за останні 140 років. Сильні дощі почалися 28 липня, і призвели до того, що рівень води у багатьох річках перевищив безпечну межу.
- На восьми річках спостерігаються найбільші паводки за всю історію спостережень. Через це понад мільйон людей евакуювали до тимчасових притулків у готелях і школах.
- Хебей повідомив про 9 загиблих в результаті повені, в Пекіні загинули 11 осіб. Число загиблих може збільшитися, оскільки ще кілька людей вважаються зниклими безвісти.
- Наразі офіційних даних щодо збитків, завданих житловим будинкам і сільськогосподарським угіддям, не оголошували, але уже зрозуміло, що вони значні.