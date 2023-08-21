Виступ зі спецефектами: в Електросталі бійці росгвардії стріляли у глядачів, є поранені

У Росії черговий пропагандистський виступ окупантів завершився стріляниною. Внаслідок цього 4-річний хлопчик потрапив до лікарні.

Відео із заходу поширила низка телеграм-пабліків, повідомляє 24 Канал. Росіяни переконують, що набої були холостими.

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Маленька дитина потрапила у лікарню

В Електросталі, що під Москвою, під час показових виступів росгвардії демонстрували стрілянину, використовуючи холості набої. Проте чомусь росіяни вирішили скерувати зброю на глядачів, серед яких було багато дітей і жінок.

Маленькі діти кричали хапалися за голови й падали на землю. Не обійшлося без поранень. Дитина зазнала серйозного поранення від гільзи, що відскочила,

– мовиться в описі відео.

Бійці росгвардії стріляли в глядачів: відео

Згодом в іншому російському телеграм-каналі повідомили про постраждалих внаслідок нібито "змагання зі стрільби".

"4-річна дитина і жінка постраждали на змаганнях зі стрільби в Підмосков'ї. Турнір проходив в Електросталі. У якийсь момент усе пішло не так. Відліт гільз заподіяв серйозні травми людям", – мовиться у повідомленні.

Отож, за підсумками змагань:

34-річна Ірина С. дістала рвані рани щоки та щелепи,

маленького хлопчика госпіталізували з травмою голови.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини інциденту. Загрози для життя постраждалих нібито немає.

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Окупанти під Маріуполем влаштували перестрілку

На початку серпня в тимчасово окупованому Урзуфі, що під Маріуполем, відбулась перестрілка за участю кадировців та комендатури Урзуфа.

За інформацією Маріупольської міської ради, щонайменше четверо окупантів відправились на концерт до Кобзона. Проте, на жаль, були й загиблі та пораненні серед цивільного населення.

Варто зауважити, що село Урзуф входить до Мангуської селищної громади та має вихід до Азовського моря. За даними останнього перепису, що проводили ще у 2001 році, там проживали майже 3 тисячі людей.