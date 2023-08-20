У неділю, 20 серпня, російські ЗМІ з посиланням на офіційні джерела повідомили про те, що річка Холодна у Бурятії вийшла з берегів, затопила магістральні шляхи, спричинивши шкоду для економіки на мільярди рублів. Про це інформує 24 Канал.
Дивіться також Спецслужби хочуть від Путіна звільнення Шойгу, воєнний стан і загальну мобілізацію, – Bloomberg
Села "поки" не затопило
Власне, стався прорив греблі в районі залізничної колії Байкало-Амурської магістралі. Внаслідок цього рух поїздів влада змушена була зупинити. Зокрема, про це зазначав голова російського регіону Алєксєй Цидєнов.
Ще тиждень БАМ (Байкало-Амурська магістраль – 24 Канал) стоятиме. Збитки для економіки країни від простою вантажів становитимуть мільярди рублів. Плюс витрати на відновлення залізниці,
– констатував Цидєнов.
Окрім того, він поспішив заспокоїти, що населені пункти внаслідок виходу річки з берегів "поки не постраждали".
Бурятію затоплює через прорив греблі: дивіться відео
Прорив дамби у Бурятії та зупинка поїздів: дивіться відео
Дивіться також Тепер "насолила" і стихія: потужна злива у Москві затоплює вулиці та руйнує дахи
До ліквідації наслідків росіяни залучили 120 "спеціалістів" та 24 одиниці техніки. Планують завершити аварійно-відновлювальні роботи до 26 серпня.
Через руйнування дамби в Бурятії – біда: дивіться відео
Тайфун на Далекому Сході
- Як пишуть російські ЗМІ, тисячі будинків у Приморському краї затоплено через повінь та тайфун "Ханун". Багато людей втратили майно, а держава запропонувала їм "скромні компенсації", що, звісно, обурило постраждалих.
- Водночас місцева влада, зокрема частково затопленого Уссурійська, звинувачує у всьому стихію і "федеральний центр". За словами мера міста, у Кремлі чиновниками просто-таки "начхати" на жителів Далекого Сходу.