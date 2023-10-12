В Киеве вооруженный мужчина захватил бизнес-центр: детали задержания нападавшего
Источник:МВД Украины
В столице неизвестный устроил стрельбу в одном из бизнес-центров. В результате он был задержан специальным подразделением Национальной полиции.
Собственно, утром 12 октября неизвестный ворвался в многоэтажку с офисами в Киеве и открыл хаотический огонь. Произошло это на проспекте Вацлава Гавела в Соломенском районе.
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Стрельба в бизнес-центре Киева
Отметим, что мужчина выгнал охранников из здания бизнес-центра и делал все, чтобы правоохранители не вошли внутрь. К счастью, никто не пострадал. Кроме того силовикам удалось задержать злоумышленника.
В Киеве вооруженный мужчина ворвался в бизнес-центр. Он, угрожая охранникам, заставил их покинуть здание, произвел несколько хаотических выстрелов. Также он угрожал установить "растяжку", чтобы не пустить правоохранителей,
– говорится в сообщении.
В то же время, там указано, что именно бойцы КОВД задержали вооруженного мужчину после того, как немедленно прибыли на место происшествия. Также опубликованы фотографии, подтверждающие задержание.
Что такое КОВДЭто Корпус оперативно-внезапного действия, являющийся подразделением Национальной полиции. Спецподразделение способно решать чрезвычайные ситуации, уровень которых настолько высок и сложен, что может превысить возможности сил оперативного реагирования или оперативно-розыскных подразделений правоохранительных органов.
Источник: Википедия
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