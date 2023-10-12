У Києві озброєний чоловік захопив бізнес-центр: деталі затримання нападника
Джерело:МВС України
У столиці невідомий влаштував стрілянину в одному з бізнес-центрів. У результаті його було затримано спеціальним підрозділом Національної поліції.
Власне, вранці 12 жовтня невідомий увірвався до багатоповерхівки з офісами в Києві та відкрив хаотичний вогонь. Сталося це на проспекті Вацлава Гавела у Солом'янському районі.
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Стрілянина у бізнес-центрі Києва
Зазначимо, що чоловік вигнав охоронців з будівлі бізнес-центру та робив усе, аби правоохоронці не зайшли всередину. На щастя, ніхто не постраждав. Окрім того, силовикам вдалось затримати зловмисника.
У Києві озброєний чоловік увірвався до бізнес-центру. Він, погрожуючи охоронцям, змусив їх покинути будівлю, здійснив декілька хаотичних пострілів. Також він погрожував встановити "розтяжку", аби не пустити правоохоронців,
– йдеться у повідомленні.
Водночас там вказано, що саме бійці КОРД затримали озброєного чоловіка після того, як негайно прибули на місце події. Також опубліковано світлини, які підтверджують затримання.
У Києві затримали чоловіка, що захопив бізнес-центр / Фото МВС України
КОРД затримав невідомого, що влаштував стрілянину в столиці / Фото МВС України
Що таке КОРДЦе Корпус оперативно-раптової дії, що є підрозділом Національної поліції. Спецпідрозділ здатен вирішувати надзвичайні ситуації, рівень яких є настільки високим і складним, що може перевищити можливості сил оперативного реагування чи оперативно-розшукових підрозділів правоохоронних органів.
Джерело: Вікіпедія
Схожі ситуації: останнє
- У Черкаській області у селі Ревівка 3 жовтня невідомий влаштував стрілянину. Чоловіка також затримували бійці КОРД. У поліції відкрили три кримінальні провадження.
- Окрім того, вночі проти 1 жовтня у центрі столиці чоловік відкрив вогонь, внаслідок чого загинуло двоє людей. Стрілець намагався втекти з місця злочину, проте його все ж було затримано.
- І 28 вересня у Роттердамі, що в Нідерландах, озброєний чоловік розпочав стрілянину в одній з лікарень. Через це загинуло троє людей: 39-літня жінка, її 14-літня донька, а також 46-літній чоловік.