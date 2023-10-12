У Києві озброєний чоловік захопив бізнес-центр: деталі затримання нападника

У столиці невідомий влаштував стрілянину в одному з бізнес-центрів. У результаті його було затримано спеціальним підрозділом Національної поліції.

Власне, вранці 12 жовтня невідомий увірвався до багатоповерхівки з офісами в Києві та відкрив хаотичний вогонь. Сталося це на проспекті Вацлава Гавела у Солом'янському районі.

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Стрілянина у бізнес-центрі Києва

Зазначимо, що чоловік вигнав охоронців з будівлі бізнес-центру та робив усе, аби правоохоронці не зайшли всередину. На щастя, ніхто не постраждав. Окрім того, силовикам вдалось затримати зловмисника.

У Києві озброєний чоловік увірвався до бізнес-центру. Він, погрожуючи охоронцям, змусив їх покинути будівлю, здійснив декілька хаотичних пострілів. Також він погрожував встановити "розтяжку", аби не пустити правоохоронців,

– йдеться у повідомленні.

Водночас там вказано, що саме бійці КОРД затримали озброєного чоловіка після того, як негайно прибули на місце події. Також опубліковано світлини, які підтверджують затримання.



У Києві затримали чоловіка, що захопив бізнес-центр / Фото МВС України



КОРД затримав невідомого, що влаштував стрілянину в столиці / Фото МВС України

Що таке КОРД Це Корпус оперативно-раптової дії, що є підрозділом Національної поліції. Спецпідрозділ здатен вирішувати надзвичайні ситуації, рівень яких є настільки високим і складним, що може перевищити можливості сил оперативного реагування чи оперативно-розшукових підрозділів правоохоронних органів.

Джерело: Вікіпедія

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