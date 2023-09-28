Поліція Роттердаму отримала першу інформацію про постріли о 14:25 за місцевим часом. Озброєний чоловік почав стріляти по будинках на площі Heiman Dullaertplein (в одному з них він нібито проживав – 24 Канал), а потім вчинив підпал.

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Стріляв по сусідах

Після цього він вирушив до аудиторії лікарні Університету імені Еразма Роттердамського, де також вчинив стрілянину. За попередньою інформацією, він кинув в лікарню "коктейль Молотова". В будівлі також відбулось займання.

Внаслідок дій підозрюваного загинуло троє людей: 39-літня жінка та її 14-літня донька, яка померла у лікарні від отриманих поранень, а також 46-літній чоловік, який працював викладачем в Університеті.

В Роттердамі 32-річний чоловік вчинив стрілянину / Фото NOS

Раніше притягували до відповідальності

Після скоєного злочину стрілець втік, проте пізніше його спіймала поліція. Він виявився 32-літнім студентом Університету, де вчинив стрілянину та пожежу.

Під час затримання на ньому був бронежилет, а в його кишені знайшли вогнепальну зброю. Також поліція виявила зброю в будівлі лікарні, проте не доведено, що вона належить підозрюваному.

Водночас стало відомо, що у 2012 році цього чоловіка було притягнуто до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

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Зверніть увагу! Поліція припускає, підозрюваний діяв самостійно. Однак місцеві ЗМІ наголошують, що наразі невідомо, якими мотивами він керувався та чи був знайомий з жертвами.

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