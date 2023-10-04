Чоловік стріляв в односельців та навіть поранив поліцейського. Для того, щоб його затримати, залучали КОРД.

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Подробиці стрілянини на Черкащині

3 жовтня близько 16:00 години до поліції надійшло тривожне повідомлення з села Ревівка в Черкаській області. Чоловік, який телефонував, розповів, що невідома особа з рушниці обстріляла його автомобіль. За його викликом негайно виїхали правоохоронці – вони ввели спеціальну поліцейську операцію та залучили бійців спецпідрозділу КОРД.

Коли поліція прибула на місце виклику, правопорушник вже забарикадувався у своєму будинку. Спецпризначенці намагалися його деблокувати, але зловмисник дістав гранату та погрожував її підірвати. Попри законні вимоги поліцейських, чоловік відкрив стрілянину в їхній бік та поранив одного з правоохоронців.

Тоді вже бійці КОРДу роззброїли та затримали чоловіка. У нього вилучили вогнепальну зброю, набої до неї, а також гранату й інші речові докази. Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання під варту.

Яке покарання загрожує нападнику

За цією справою слідчі відкрили одразу три кримінальні провадження:

за хуліганство (4 ст. 296 ККУ),

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 ККУ),

погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст. 348).

Чоловіку вже повідомили про підозру, наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Слідство ще триває, однак затриманому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

У якому стані поранений поліцейський

Пораненого поліцейського одразу госпіталізували до лікарні. Правоохоронцю вже зробили операцію, наразі він перебуває під наглядом лікарів.