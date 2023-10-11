Про стан постраждалої правоохоронниці розповів в ефірі телемарафону міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він також повідомив, що після смертельного інциденту в МВС переглянули деякі важливі моменти, передає 24 Канал.
Важливо Хотів відібрати зброю: патрульна з Дніпра пояснила, чому її напарник вистрелив у чоловіка
У якому стані постраждала поліцейська
Клименко повідомив, що Анастасія Жила досі перебуває на лікуванні. Міністр наголосив, що стан здоров'я поки що не дозволяє патрульній вийти на роботу.
До слова, під час нападу Сілогава завдав серйозних травм правоохоронниці. Її госпіталізували до місцевої лікарні у Дніпрі, де лікарі зафіксували у поліцейської зламаний ніс, переламані кістки обличчя, травму голови й серйозні травми кінцівок.
Крім того, Клименко повідомив, що після смертельної стрілянини у Дніпрі в МВС переглянули алгоритми дій поліцейських на вулиці. За його словами, зміни стосуються підрозділів патрульної поліції, спецпідрозділів Національної поліції, дільничих поліцейських і поліцейських громади.
Ми маємо знати, як ми будемо реагувати у подібних ситуаціях на деколи агресивні або нестандартні дії наших громадян. Ми переглянули й екіпіровку наших працівників, для того, щоб бути готовими до будь-яких викликів, які стоять перед правоохоронцями,
– повідомив Клименко.
Смертельна стрілянина у Дніпрі за участі поліцейського: головне
- У Дніпрі 29 серпня 2023 року сталася стрілянина за участі патрульного поліцейського. Правоохоронець використав табельну вогнепальну зброю після того, як водій напав на його напарницю й намагався відібрати у неї зброю. Після цього патрульний Єгор Звонков тричі вистрелив у нападника Джумбері Сілогаву. Від отриманих поранень 38-річний чоловік помер на місці.
- Наступного дня, 30 серпня, у мережі з'явилися кадри з бодікамер правоохоронців. На них зафіксували численні погрози від нападника Сілогави та його дівчини Тетяни Патинки, яка пересіла за кермо автомобіля.
- Патрульному Єгору Звонкову, який вистрелив у Сілогаву, оголосили про підозру в умисному вбивстві. Втім, правоохоронець своєї провини не визнає. Він наголосив, що використав зброю лише для захисту свого життя й колеги. Разом з тим, суд обрав запобіжний захід Звонкову й відправив його під варту до 31 жовтня.
- Колеги Звонкова підтримують його й позитивно відгукуються про його роботу. Інші правоохоронці заявляють, що він завжди сумлінно виконував обов'язки й ніколи не переходив межу, а виконував усе за статутом, правилами й чинним законодавством.
- Тетяну Патинку, яка була за кермом автомобіля, також обрали запобіжний захід. Вона заявила, що нібито не чинила опір правоохоронцям, том усі звинувачення відкинула. Суд відправив Патинку під домашній арешт до 13 листопада.