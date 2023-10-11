О состоянии пострадавшей правоохранительницы рассказал в эфире телемарафона министр внутренних дел Игорь Клименко. Он также сообщил, что после смертельного инцидента в МВД пересмотрели некоторые важные моменты, передает 24 Канал.

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В каком состоянии пострадала полицейская

Клименко сообщил, что Анастасия Жила до сих пор находится на лечении. Министр подчеркнул, что состояние здоровья пока не позволяет патрульной выйти на работу.

К слову, во время нападения Силогово нанес серьезные травмы правоохранительнице. Ее госпитализировали в местную больницу в Днепре, где врачи зафиксировали у полицейской сломанный нос, переломанные кости лица, травму головы и серьезные травмы конечностей.

Кроме того, Клименко сообщил, что после смертельной стрельбы в Днепре в МВД пересмотрели алгоритмы действий полицейских на улице. По его словам, изменения касаются подразделений патрульной полиции, спецподразделений Национальной полиции, участковых полицейских и полицейских общин.

Мы должны знать, как мы будем реагировать в подобных ситуациях на иногда агрессивные или нестандартные действия наших граждан. Мы просмотрели и экипировку наших работников, чтобы быть готовыми к любым вызовам, стоящим перед правоохранителями,

– сообщил Клименко.

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